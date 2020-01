Doanh nghiệp xuất khẩu lao động lập đường giây nóng ứng phó tình hình tại Trung Đông

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động , cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi (bao gồm Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE, Quatar, Ả-rập Xê-út, Oman, Kuwait, Bahrain, Israel, Angieri), Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công ty sử dụng lao động và các bên liên quan có phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho người lao động và sơ tán khi có nguy cơ chiến tranh xảy ra.