Đôi nam nữ liên quan vụ án mạng ở Bình Dương, bị phát hiện ở Đồng Nai

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, ngụ Bình Dương) và vật chứng là chiếc xe máy hiệu Honlei, màu nâu, BS 95H1 - 0841 do Lưu Minh Nhị sử dụng, do liên quan đến vụ án mạng làm một người tử vong.