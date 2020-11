Đón không khí lạnh, Bắc bộ mưa rét trong tuần tới

Dự báo từ đêm 22 - 24.11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc , các tỉnh Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Không khí lạnh sẽ khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng từ 16 - 18 độ C, vùng núi từ 13 - 18 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.