Đóng 1/10 thu nhập để hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Ngày 11.5, Công an TP.Huế cho biết đã làm rõ 4 điểm hoạt động cái gọi là " Hội thánh Đức Chúa Trời " tại Huế và đang tiếp tục làm rõ một số người có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Ảnh: Lê Dương Nhiều tài liệu truyền đạo trái phép bị lực lượng công an thu giữ

Theo Công an TP.Huế, trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2018, nhiều tin báo từ người dân cho biết trên địa bàn TP.Huế đã nổi lên một số nhóm hoạt động tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, khoảng tháng 7.2017, Công an TP.Huế phát hiện Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, trú H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (23 tuổi, trú H.Hưng Hà, Thái Bình) đang có hành vi tuyên truyền, lôi kéo một số người tham gia sinh hoạt trái pháp luật tại phòng P401 chung cư Hương Sơ (P.Hương Sơ, TP.Huế).



Làm việc với cơ quan công an, hai người này khai nhận, từ tháng 5.2017 đến nay vào TP.Huế kiếm việc làm, hiện đang sinh hoạt theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Bà Hường thuê phòng P401 chung cư Hương Sơ để lôi kéo một số người tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép.

Mở rộng đấu tranh, Công an TP.Huế tiếp tục phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm hoạt động theo “Hội thánh Đức Chúa trời” với gần 40 người tham gia trên địa bàn phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu, do Nguyễn Đình Hoàng (28 tuổi, trú TX.Hương Thủy), Lê Nghĩa Sự (37 tuổi) và Mai Thị Quỳnh (24 tuổi, cùng trú TP.Huế) đứng đầu.

Cơ quan công an xác định các nhóm hoạt động Hội thánh Đức Chúa Trời đã lôi kéo 7 sinh viên cùng 19 người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia. Đáng nói, để duy trì hoạt động người tham gia phải đóng góp số tiền bằng 1/10 thu nhập cá nhân.