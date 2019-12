Đống cát đổ ra đường là nguyên nhân tai nạn khiến nữ sinh Hải Phòng tử vong

Sáng 26.12, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cho biết đơn vị này đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến em Dương Huệ Quân (15 tuổi, học sinh Trường THPT Anhxtanh, thành phố Hải Phòng) tử vong ngày 24.12. “Hôm qua công an quận đã làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Bước đầu, chúng tôi nhận định, đống cát đổ dưới đường là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn”, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết.