Đồng Nai khởi tố quản lý bar Vic Beer Club bán ma túy

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy