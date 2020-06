Đồng Nai: Thượng tá Huỳnh Yên Nam làm Trưởng công an Biên Hòa

Ngày 26.6, thừa ủy quyền của Bộ Công an, đại tá Vũ Hồng Văn , Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an điều động thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an H.Cẩm Mỹ giữ chức Trưởng công an TP.Biên Hòa.

Đại tá Vũ Hồng Văn (bên phải) trao quyết định của Bộ Công an cho thượng tá Huỳnh Yên Nam Ảnh: Lê Lâm

Trước khi giữ chức Trưởng Công an H.Cẩm Mỹ, rồi được bổ nhiệm Trưởng công an TP.Biên Hòa, thượng tá Huỳnh Yên Nam từng có thời gian làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai.