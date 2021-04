Đồng Nai: Tìm lai lịch người phụ nữ chết giữa rừng cao su ở Long Thành

Ngày 2.4, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) phát đi thông báo tìm thân nhân, lai lịch của người phụ nữ chết trên con đường đi giữa rừng cao su nối từ xã Long Đức với Lộc An (H.Long Thành).

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 1.4, Công an H.Long Thành nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nằm chết trên đường, đoạn thuộc khu 14 (xã Long Đức).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an H.Long Thành xác định trên đầu nạn nhân có một vết thương hở do vật tày tiết diện rộng tác động gây ra, gây chảy nhiều máu, tử vong do chấn thương sọ não.