Đồng Nai: Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, bắt 9 đối tượng

Chiều 23.6, Công an TP.Biên Hòa cho biết lập hồ sơ xử lý nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn vừa bị triệt phá.

Trước đó, chiều 22.6, các trinh sát thuộc đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, quê Ninh Bình) đang thu tiền trả góp từ chị K.P (ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) tại Khu công nghiệp Amata

Khai thác nhanh, Sơn khai nhận đã cho chị P. vay 30 triệu đồng, với điều kiện trong 22 ngày sẽ thu cả gốc lẫn lãi là 42 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn tại một ngôi nhà ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa), lực lượng công an bắt giữ thêm 8 nghi can, đồng thời thu giữ hàng trăm tờ rơi, hợp đồng, giấy tờ tài liệu liên quan việc cho vay nặng lãi ; cùng 2 ô tô và 6 xe máy.

Các nghi can được đưa về Công an TP.Biên Hòa để điều tra làm rõ. Tại đây, các nghi can khai báo đã hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2020 đến nay, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.