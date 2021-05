Đồng Tháp: Bắt tên trộm bẻ khóa cửa nhà dân lấy tài sản hơn 1,7 tỉ đồng

Chiều 6.5, Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhi (31 tuổi, ngụ khóm 1, P.4, TP.Sa Đéc) để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản . Nhi đã thực hiện vụ trộm tài sản hơn 1,7 tỉ đồng.

Công an kiểm tra tang vật do Nguyễn Thanh Nhi trộm

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2.5, Nguyễn Thanh Nhi điều khiển xe mô tô đến trước nhà số 17 Trần Huy Liệu, khóm 5, P.1, TP.Sa Đéc, sau đó dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa cửa nhà và đột nhập vào bên trong lấy trộm hàng trăm triệu đồng tiền mặt, hàng chục ngàn đô la Mỹ, nhiều vàng vòng và máy tính xách tay, với tổng trị giá tài sản hơn 1,7 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Nhi chia tài sản trộm được mang đi cất giấu trong nhà trọ tại P.An Hòa, TP.Sa Đéc, số còn lại mang đến gửi tại nhà người thân ở xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp.

Nhận được tin báo của bị hại, qua điều tra, khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an TP.Sa Đéc đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) bắt giữ Nguyễn Thanh Nhi, khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ ở P.An Hòa, TP.Sa Đéc. Qua làm việc với công an, Nhi thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.