Đồng Tháp: Mùng 4 Tết nhặt được 45 triệu đồng, mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi tiền

Chị Phạm Thị Mỹ Linh (thứ 2, từ trái qua) và anh Ngô Quyền Quý (thứ 3, từ trái qua) trao trả 45 triệu đồng nhặt trên đường cho bà Võ Thị Phường (thứ 4 từ trái qua) Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 15 giờ 20 ngày 15.2 (mùng 4 tết), anh Quý và chị Linh đến trụ sở Công an TT.Mỹ An nhờ tìm người đánh rơi 45 triệu đồng mà cả hai vừa nhặt được trên tuyến Quốc lộ N2, đoạn thuộc khóm 2, TT.Mỹ An.

Qua xác minh, Công an TT.Mỹ An xác định bà Võ Thị Phường (41 tuổi, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) là người đánh rơi số tiền nêu trên. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tại trụ sở Công an TT.Mỹ An, anh Quý và chị Linh đã trực tiếp trả lại 45 triệu đồng cho bà Phường.

Được biết, bà Võ Thị Phường đang trên đường từ An Giang trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ Tết thì đánh rơi số tiền trên. Anh Quý và chị Linh nhặt được tiền liền mang đến công an, tìm người đánh rơi để trả.

* Cũng tại Đồng Tháp, Công an xã Bình Thạnh (TP.Hồng Ngự) vừa trao trả số tiền hơn 26 triệu đồng cho chị Lê Bích Phượng (36 tuổi, ngụ địa phương) đánh rơi trong lúc tham gia giao thông.

Công an xã Bình Thạnh (TP.Hồng Ngự) trao trả hơn 26 triệu đồng do chị Phạm Thị Kiều Tiên nhặt được cho chị Lê Bích Phượng Ảnh: CTV