Đồng Tháp: Sáp nhập xã Thường Lạc theo quy định của Quốc hội

Trong 15 Nghị quyết được các đại biểu biểu quyết thông qua lần này có Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Thường Lạc (H.Hồng Ngự) giai đoạn 2019 - 2021. Đây là xã duy nhất của tỉnh Đồng Tháp có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

2, dân số chỉ hơn 3.200 người, sẽ được 2 và dân số hơn 11.000 người. Theo đó, xã Thường Lạc có diện tích hơn 8,4 km, dân số chỉ hơn 3.200 người, sẽ được sáp nhập vào xã Thường Thới Hậu B (H.Hồng Ngự). Sau khi sáp nhập sẽ lấy tên là xã Thường Lạc với diện tích gần 23 kmvà dân số hơn 11.000 người.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng đã kiện toàn công tác nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc sở TT-TT. Thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Thuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Đoàn Minh Lý, do được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.