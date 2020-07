Đồng Tháp: Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm tạt 45 lít xăng đốt nhà 'tình nhân'

Chiều 15.7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (39 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò) để điều tra, làm rõ về hành vi đốt nhà, có dấu hiệu của tội phạm giết người

Bùi Tấn Quang tại cơ quan Công an Ảnh do Công an cung cấp

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Bùi Tấn Quang có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị D. (44 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, An Giang), tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Sáng 13.7, Bùi Tấn Quang rủ Nguyễn Tất Linh đi cùng với mình đến nhà bà D. để đốt nhà. Quang đưa tiền cho Linh mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi điều khiển ô tô 7 chỗ chở Linh đến nhà bà D.

Khi đến nhà bà D., Quang ra lệnh cho Linh tạt 2 can xăng vào nhà bà D. rồi Quang châm lửa đốt nhà . Hậu quả, căn nhà của bà D. bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Ngoài ra, vụ cháy khiến cho bà D., chị Nguyễn Thị T.H (25 tuổi, con bà D.) và bé L.T.A, 3 tuổi, con chị Hà) bị thương tích nặng.

Riêng Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh sau khi đốt nhà đã lên xe bỏ trốn.

Nguyễn Tất Linh giúp sức cho Quang mua và tạt xăng vào nhà bà D. Ảnh do Công an cung cấp

Nhận được tin báo về vụ cháy, Công an tỉnh An Giang nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, truy bắt nghi can gây án. Đến khoảng 6 giờ ngày 14.7, công an bắt được Bùi Tấn Quang khi đang lẩn trốn tại H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chiều tối 14.7, Nguyễn Tất Linh cũng bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại H.Lấp Vò.