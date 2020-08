Đồng Tháp: Truy bắt nghi phạm vận chuyển hơn 45 kg ma túy

Qua công tác nắm tình hình, ngày 15.8, Công an H.Tân Hồng bố trí lực lượng mật phục trên các tuyến đường mà nghi can vận chuyển ma túy sẽ đi qua. Đến 21 giờ 35 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Thái điều khiển ô tô BS 66A - 058.83 chạy từ xã Tân Hộ Cơ đến TT.Sa Rài có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, nghi can không chấp hành và tiếp tục điều khiển ô tô chạy với tốc độ cao.

Nghi can Nguyễn Văn Thái bị bắt khi vận chuyển hơn 45 kg ma túy Ảnh do Công an cung cấp

"Với quyết tâm bắt cho được đối tượng nên lực lượng tiếp tục truy đuổi và tiến hành chốt chặn tại 3 điểm gồm: Ngã ba Giồng Thị Đam - Gò Quảng Cung, Ngã tư An Phước và Ngã tư Tân Phước (thuộc H.Tân Hồng). Trong quá trình truy đuổi, Công an H.Tân Hồng cũng cung cấp thông tin đến công an các huyện giáp ranh gồm: Công an H.Tam Nông, Công an TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) và Công an H.Tân Hưng (tỉnh Long An) để phối hợp truy bắt", thượng tá Khương cho biết.

"Sau 25 phút truy đuổi, khi đến ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, H.Tân Hồng, lực lượng công an đã bắt được đối tượng. Kiểm tra trên xe của Thái, công an phát hiện có 3 túi, bên trong có chứa 41 bịch nylon hàn kín, tổng trọng lượng 45,342 kg ma túy . Qua khai thác nhanh, Thái khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho các đối tượng ở Campuchia từ biên giới về TP.HCM tiêu thụ. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Công an H.Tân Hồng phát hiện, bắt giữ", thượng tá Khương cho biết thêm. Thưởng nóng cho Công an H.Tân Hồng Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương khen thưởng "nóng" cho lực lượng Công an H.Tân Hồng vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nghi phạm vận chuyển hơn 45 kg ma túy qua địa bàn.