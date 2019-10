Đột kích bar ở Rạch Giá, phát hiện 31 người dương tính ma túy

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 12.10, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ kiểm tra quán bar Paradise Club trên đường Tôn Đức Thắng, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá (Kiên Gang). Thời điểm này đã bước sang ngày mới, nhưng quán vẫn còn hoạt động và có trên 100 người đang say sưa trong tiếng nhạc, ánh sáng sôi động.

Khi phát hiện có công an, một số người nhanh chóng vứt ma túy xuống sàn nhà, số khác định bỏ chạy nhưng không thoát. Lực lượng công an đã đưa về trụ sở 98 nam, nữ thanh niên, và tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy, qua đó có 31 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện Trương Hoài Hiếu Thảo (26 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) là nhân viên của quán bar Paradise Club, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Dương Thị Kim Thoa (22 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ trong người Thảo và Thoa cũng như của các con nghiện vứt lại hiện trường một lượng lớn ma túy tổng hợp.