Đột kích karaoke 67 HiHi, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy

Qua công tác nắm tình hình, vào thời gian trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh, Công an TP.Vĩnh Long và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long, tiến hành kiểm tra quán karaoke 67 HiHi, do Trần Thị Thu Hằng, 56 tuổi, ngụ địa chỉ trên làm chủ.



Ảnh: Xuân Thy Ma túy do lực lượng chức năng thu giữ được tại hiện trường

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong quán karaoke có 8 phòng với 103 đối tượng nam, nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều loại ma túy, như: ma túy tổng hợp, ma túy đá, cỏ Mỹ, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy trong phòng karaoke, trên người và trong mô tô của các đối tượng này.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 103 đối tượng thì phát hiện có 76 đối tượng dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và heroin, trong đó có nhiều đối tượng dương tính với cả 3 loại ma túy trên.

Lực lượng Công an đã lập biên bản, niêm phong số ma túy tại hiện trường; tạm giữ các phương tiện và đưa nhóm đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ.