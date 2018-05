Đột kích quán bar DC Club, mời 70 người về làm việc

Rạng sáng 25.5, lực lượng công an thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Q.1 (TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra DC Club (số 148 Cống Quỳnh, Q.1). Lúc này trong DC Club có hơn 300 người đang lắc lư, hò hét trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Thấy lực lượng chức năng ập vào, nhiều người toan tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, cửa ra vào đã bị trinh sát chốt chặn, đồng thời kiểm tra hành chính từng người. Tại một số bàn trong DC Club, công an tìm thấy một số viên nén nghi là ma túy . Dưới sàn nhà có nhiều viên nén vụn, bị các “dân chơi” vứt phi tang.

Đặc biệt, tại một bàn khách gần chục người, công an đã phát hiện một thanh niên nghi vấn tàng trữ vũ khí nguy hiểm nên lập tức áp sát, tách riêng để kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện nam thanh niên này có trữ trên người một dao bấm và một viên đạn của loại súng R16.

Kết thúc buổi kiểm tra, công an đã đưa 70 người không có giấy tờ tùy thân, nghi vấn về ma túy và phạm pháp hình sự về trụ sở công an phường làm việc. Qua kiểm tra, công an xác định có 7 người dương tính với chất ma túy.

Ảnh: Đàm Huy Lực lượng chức năng phát hiện một số viên nén nghi ma túy

Ảnh: Đàm Huy Trên người một "dân chơi" còn mang theo dao bấm và viên đạn Cơ quan chức năng đã lập biên bản DC Club các lỗi vi phạm hành chính như: hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma túy tại tụ điểm kinh doanh...