Đột kích quán bar Diamond, phát hiện nhiều 'tay chơi' ma túy

Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15.1, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an P.3, TP.Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra quán bar Diamond trên đường Nguyễn Văn Thiệt, P.3, TP.Vĩnh Long, do Nguyễn Hoàng Bảo Anh (30 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) làm chủ.