Đột kích quán cà phê phát hiện 2 nữ nhân viên đang massage kích dục cho khách

Ngày 6.6, công an TP.Đồng Xoài, Bình Phước đã bất ngờ đột kích vào quán cà phê 579 (ấp 1, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), phát hiện 2 nhân viên đang massage kích dục cho khách.

Trước đó, trưa cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về việc quán cà phê 579 tại ấp 1, xã Tiến Hưng do Vũ Văn Mười (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa làm chủ) nghi vấn có hoạt động mại dâm . Sau đó, Đội CSHS Công an TP.Đồng Xoài phối hợp công an xã Tiến Hưng đến kiểm tra.