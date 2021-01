Đốt pháo đêm 31.12, bị đại tá Vũ Hồng Văn quay clip báo Công an phường

Ngày 1.1.2021, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai , biểu dương Công an P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vì thành tích bắt nhanh một vụ đốt pháo hoa nổ.