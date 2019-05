Dự báo thời tiết hôm nay 26.5.2019: Ngày nắng, chiều tối mưa diện rộng

Dự báo thời tiết hôm nay 26.5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), nắng nóng diện rộng xuất hiện ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37C, có nơi trên 38C. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37C, riêng vùng núi các tỉnh Trung bộ và khu vực Tây Bắc Bắc bộ có nơi trên 38C. Thời gian có nhiệt độ trên 35C từ 11 - 16 giờ.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén nên chiều tối và đêm nay (26.5), các tỉnh ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác.

Từ ngày 27 - 29.5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000 m nên Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (lượng mưa phổ biến 30 - 80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, chiều tối và đêm có mưa rào và giông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Khi chỉ số tia UV ở mức 6, ánh nắng mặt trời không nguy hiểm, nhưng bạn nên tránh ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp trong hơn 1 - 2 giờ, WHO khuyến cáo. Khi tia UV ở mức 10 (nguy cơ cao gây tổn hại da, mắt), bạn có thể bị bỏng sau 30 - 60 phút nếu để da trực tiếp dưới nắng mặt trời. Trong trường hợp này, mọi người nên cố gắng tránh ánh nắng trực tiếp, che hoặc thoa kem chống nắng SPF 15+. Sử dụng quần áo chống nắng khi ra ngoài trời và đeo kính râm bảo vệ mắt.

Theo bảng đánh giá về mức độ tổn hại của tia UV lên da, mắt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đối với người sống ở vùng nhiệt đới thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (da vàng, nâu) thì tia UV ở mức 6 có nguy cơ gây hại cho da ở mức trung bình; tia UV ở mức 10 đã có nguy cơ gây tổn hại cao cho da.

Phía Tây Bắc bộ

Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26C, có nơi dưới 23C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38C.

Phía Đông Bắc bộ

Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, vùng núi có nơi trên 38oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Thời tiết có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC.