Dự kiến bầu tân Thủ tướng vào ngày 5.4

Một trường hợp được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu ban đầu sốt, rét run kèm theo co quắp, tê bì tay xuất hiện 8 giờ sau tiêm vắc xin Covid-19

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực vùng biển TP.Cẩm Phả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Trần Trí Mãnh, chi tiền 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh.