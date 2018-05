Dự thảo Luật An ninh mạng: Thêm giấy phép con, tăng chi phí ?

Luật chồng chéo, giẫm chân nhau Ngay từ kỳ họp thứ 4 QH khóa 14, khi tiếp cận với dự thảo này, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về sự chồng chéo, giẫm chân nhau của luật An ninh mạng. Trao đổi với Thanh Niên, các ĐBQH một lần nữa tiếp tục bày tỏ quan ngại và đề nghị QH phải cân nhắc rất thận trọng về việc có nên ban hành riêng một dự luật này hay không. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, ĐBQH đoàn TP.HCM, cho biết ông vẫn bảo lưu quan điểm cần phải rà soát lại để tích hợp tất cả các loại luật gồm: luật An ninh quốc gia, luật An toàn thông tin mạng, dự thảo luật An ninh mạng… “Người làm luật phải biết rằng ta làm luật cho dân, cho DN, thì luật phải minh bạch, rõ ràng cho người ta thuận tiện, dễ chấp hành nhất. Chúng ta nên pháp điển hóa các luật vào một đạo luật lớn thay thế các đạo luật kia, hoặc là bổ sung những yêu cầu mới vào các đạo luật hiện hành, như vậy sẽ tốt hơn cho người dân rất nhiều. Chúng ta làm không khéo sẽ đẻ ra thêm đầu mối”, ông Nghĩa góp ý. Liên quan đến các quy định có thể gây khó khăn, tăng thêm chi phí cho DN, ĐB Nghĩa cho rằng, nhà nước tạo ra một khung pháp lý là đã tạo ra một điều kiện xã hội, nếu nó an toàn nhưng lại cởi mở thì phát huy tính sáng tạo của con người, phát huy quyền tự do dân chủ thì đất nước đó đáng sống, đóng góp vào tăng trưởng, vào phát triển, làm cho con người thông minh, năng động, làm cho thế hệ trẻ có thể cạnh tranh với thế giới. “Nhưng nếu anh siết chặt quá mức, làm nó chệch hướng đi thì sẽ cản trở phát triển. Nó là câu chuyện đạp ga và đạp phanh, chỗ cua anh phanh thì hợp lý, còn đường cao tốc mà anh phanh thì anh tự hạn chế, trói buộc mình, vừa hạn chế tài nguyên xã hội và làm cho không khí xã hội chùng xuống. Khi con người cảm thấy không thoải mái sẽ cản trở sự phát triển”, ĐB Nghĩa phân tích. ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cũng bày tỏ vì an ninh quốc gia và việc bảo vệ an ninh quốc gia rất quan trọng, nên QH đã ban hành luật An ninh quốc gia, luật An toàn thông tin mạng. Có thể coi hai luật này như hai chiếc khóa rất chắc chắn, nay thêm luật An ninh mạng không khác gì thêm chiếc khóa thứ ba. Bà Thúy đề nghị QH cân nhắc hai khóa đã đủ chắc chắn chưa, nếu thêm một khóa chỉ để khóa cùng một cửa nhưng lại giao cho người khác giữ chìa thì chắc hơn, hay cồng kềnh hơn trong thời buổi mở cửa này? Anh Vũ - Vũ Hân