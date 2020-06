Đưa 343 công dân Việt từ Đài Loan về TP.HCM

Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, đưa ra khỏi ngành công an đối với ông Nguyễn Cảnh An (công tác tại Đội CSGT Công an TP.Nha Trang), người bị tố 'gạ tình' một phụ nữ vi phạm giao thông.