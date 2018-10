Đưa hành khách của du thuyền hạng sang Ovation of the seas về bờ cấp cứu

Đang hành trình trên biển cùng du thuyền hạng sang Ovation of the seas, một du khách bị suy hô hấp nặng đã được tàu SAR 413 đưa vào bờ cấp cứu an toàn.

Nhân viên tàu SAR 413 đưa bệnh nhân từ du thuyền Ovation of the seas xuống để chuyển vào bờ - Ảnh: Nguyễn Long Ảnh: Nguyễn Long Nhân viên tàu SAR 413 đưa bệnh nhân từ du thuyền Ovation of the seas xuống để chuyển vào bờ

Lúc 7 giờ 45 ngày 18.10, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm) đã đưa một hành khách từ du thuyền quốc tế Ovation of the seas vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa đi cấp cứu. Trước đó, lúc 2 giờ cùng ngày (18.10), Trung tâm nhận điện thoại từ thuyền trưởng du thuyền Ovation of the seas (quốc tịch Bahamas) thông báo tàu rời Vũng Tàu và đang hành trình đi Singapore thì ông Vanier Joel (53 tuổi, quốc tịch Canada) bị suy hô hấp, khó thở. Tin liên quan Cứu 8 ngư dân gặp nạn tại vùng đánh bắt chung Việt Nam - Trung Quốc

Cứu thuyền viên Trung Quốc bị tai nạn trên biển Cứu ngư dân trôi dạt 2 ngày, cạn lương thực Ảnh: Nguyễn Long Nhân viên tàu SAR 413 dùng ca nô để tiếp nhận bệnh nhân từ du thuyền Ovation of the seas Tàu Ovation of the seas đề nghị hỗ trợ đưa hành khách về bờ để đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Vị trí tàu cách Mũi Vũng Tàu khoảng 72 hải lý về phía đông nam. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã đề nghị thuyền trưởng tàu Ovation of the seas nhanh chóng chuyển hướng về Vũng Tàu, đồng thời phối hợp với bác sĩ để hỗ trợ tư vấn y tế cho tàu để cấp cứu cho bệnh nhân. Trung tâm đã điều động tàu SAR 413 rời TP.Vũng Tàu ra tiếp nhận nạn nhân, chăm sóc y tế ban đầu và đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày (18.10), tàu SAR 413 đã tiếp cận du thuyền Ovation of the seas để đưa bệnh nhân vào bờ.