Đưa người phụ nữ lang thang, có biểu hiện lạ vào Bệnh viện tâm thần Long An

Sáng 13.11, Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An cho biết chị Lê Thị Tuyết (30 tuổi, ngụ H.Tam Nông, Đồng Tháp) đã Công an P.4, TP.Tân An đưa vào bệnh viện từ chiều 12.11. Hiện bệnh viện đang quản lý, chăm sóc và điều trị ban đầu cho bệnh nhân này.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lan (61 tuổi), mẹ ruột chị Tuyết, cho biết chị Tuyết có biểu hiện không bình thường và dắt con bỏ nhà đi lang thang nhiều ngày nay.

Rạng sáng 12.11, con trai của chị Tuyết là bé M. (2 tuổi) đi lạc ở tỉnh Tiền Giang , cũng đã được Công an xã Nhị Bình, H.Châu Thành (Tiền Giang) thông báo tìm người thân và bà của M.đã đến nhận cháu về (Thanh Niên đã thông tin ).

Đến chiều cùng ngày (12.11), có người ở TP.Tân An (Long An) điện thoại cho bà Lan báo đã tìm thấy chị Tuyết và đề nghị bà đến Long An làm thủ tục đón về, hoặc đưa đến bệnh viện điều trị, vì chị có biểu hiện lạ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 12.11, nhiều người chạy xe trên QL1, đoạn thuộc P.4, TP.Tân An, phát hiện một phụ nữ có những hành động khác thường. Đôi lúc người phụ này ra đững giữa đường, bất chấp xe cộ đang lưu thông rất đông.

Thấy vậy, người dân cùng lực lượng Công an P.4 nhanh chóng đưa chị vào trụ sở để chăm sóc. Lúc trao đổi, chị không nhớ được gì, chỉ nói có đứa con trai đi theo nhưng giờ không biết ở đâu. Sau đó, Công an P.4 ghi nhận hồ sơ chuyển giao Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An quản lý, chăm sóc.

Bé trai 26 tháng tuổi may mắn gặp lại người thân sau nhiều giờ bị lạc

Quá trình xác minh thông tin của cơ quan công an xác định chị Tuyết dắt bé Minh đến xã Nhị Bình, H.Châu Thành (Tiền Giang) rồi thất lạc. Khi nghe bé kể về thông tin gia đình ở Đồng Tháp, Công an H.Châu Thành và Công an xã Nhị Bình đã liên lạc được với bà Lan và góp tiền giúp hai bà cháu thuê xe về nhà.