Đưa ô tô trong vụ án giết người đi tiêu thụ, trốn gần 10 năm không thoát

Ngày 23.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giam Hồ Văn Quyết (31 tuổi, quê TP.HCM) theo quyết định truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quyết là bị can trong vụ án giết lái xe ô tô để cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Nhật Trường (38 tuổi) và Nguyễn Bình Nguyên (34 tuổi, cùng quê TP.HCM) lên kế hoạch cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh L.T.L điều khiển ô tô BS 56P – 08xx đến Bệnh viện Thủ Đức đón Trường và Nguyên.

Khi thấy anh L. không còn cử động nữa, Trường, Nguyên lấy bóp da, diện thoại di động và khiêng nạn nhân bỏ xuống ven QL51 rồi điều khiển ô tô về lại TP.HCM.

Một lúc sau, lực lượng Công an H.Tân Thành trên đường tuần tra phát hiện anh L. đang nằm bên đường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trên đường đi, Trường và Nguyên liên hệ với Quyết và được Quyết đưa xe qua tỉnh Bình Dương bán với giá 30 triệu đồng. Số tiền này Nguyên đưa cho Trường 12 triệu đồng, Quyết 4 triệu đồng, còn lại thì Nguyên giữ.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyên và Trường

Năm 2012, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Trường 26 năm tù giam, Nguyên 25 năm tù giam về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Sau gần 10 năm bỏ trốn, bị can Quyết trong vụ án giết người , cướp ô tô đưa tiêu thụ đã bị Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an tỉnh Long An bắt giữ khi đang làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp H.Đức Hoà (Long An).