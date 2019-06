Đừng bao biện, hãy nhìn thẳng sự thật

Án mạng bắt nguồn từ việc do không chịu được mùi hôi bốc ra từ khu chuồng heo của gia đình ông Nguyễn Văn Mười (hàng xóm), anh Cấp xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Cũng theo anh Cấp, gia đình anh đã phản ánh với chính quyền địa phương. Khi bị truy sát lần thứ hai, ông Văn cũng đã trình báo với công an thôn. Đến khi gia đình ông Văn bị truy sát lần thứ ba, công an thôn và xã mới có mặt ở hiện trường. Thế nhưng, cả ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, và đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đều cho biết địa phương cũng như công an xã chưa nhận được trình báo của gia đình ông Văn. Riêng đại tá Dũng nói thêm, “sẽ cho kiểm tra lại”.