‘Dừng điện hạt nhân không có nghĩa là không làm điện hạt nhân nữa’

Trưởng ban Kinh tế T.Ư cho biết, việc Đảng, Nhà nước dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với lý do lớn nhất là chi phí lớn trong bối cảnh nợ công tăng, ngân sách khó, đồng thời chúng ta cũng cần thêm thời gian để tích luỹ vốn, chuyên môn nhằm từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân.

Việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, nhắc tới khi phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên T.Ư quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045, tổ chức tại Ban Tuyên giáo T.Ư, hôm nay, 8.5.

Trong bài trình bày của mình, khi nhìn lại hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 18 năm 2007 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, ông Bình cho biết, Nghị quyết 18 cùng với Kết luận 26 năm 2003 của Bộ Chính trị đã đưa ra những mục tiêu, định hướng và cả các nhóm chính sách "đã rất đúng và trúng".

Điển hình như nhóm chính sách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với đảm bảo an ninh xã hội, an ninh quốc phòng , hay nhóm chính sách về giá năng lượng dần dần bỏ bao cấp để thị trường hoá cũng là bước tiến vì nếu cứ bảo thủ thì không có đủ nguồn vốn cho đầu tư vào năng lượng. Hoặc nhóm chính sách cho các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân..