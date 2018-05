Dùng hồ sơ giả xin làm tài xế rồi cùng đồng bọn 'rút ruột' container

Theo cơ quan công an, khoảng 8 giờ ngày 8.5, nghi can Minh điều khiển xe container từ cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) sang Campuchia để chở 62 thùng các tông chứa phụ kiện xe đạp thể thao về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, 19 giờ cùng ngày (8.5), Minh gọi điện thoại cho 5 người là Tám, Đức, Huỳnh, Tân và Bình đến điểm hẹn tại một khu đất thuộc ấp Chánh (xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) để phá khóa niêm phong thùng container, lấy trộm và chuyển hàng sang 3 chiếc xe tải loại 3 tấn.



Nhóm nghi can đang trộm hàng thì bị C45 và các đơn vị phối hợp bắt quả tang. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét nhà các nghi can.

C45 cho biết thủ đoạn của nhóm nghi can trong đường dây này khá giống với một số vụ án trộm hàng xe container mà lực lượng công an đã triệt phá trước đó.

Theo thông tin ban đầu, Minh dùng hồ sơ xin việc giả để làm tài xế xe container cho các công ty vận tải hàng hóa. Trong quá trình vận chuyển, Minh cùng đồng bọn tổ chức phá niêm phong, “ rút ruột ” container.

Các nghi can bước đầu khai nhận việc sử dụng hồ sơ giả để “biến mất” cùng hàng hóa, tránh bị cơ quan công an phát hiện. Đường dây này đã rút ruột container nhiều lần, sau đó bán với giá rẻ hơn giá thị trường.

Hiện C45 vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các nghi can.