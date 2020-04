Được 'đặt hàng' đánh người vì mâu thuẫn trên Facebook, rồi trốn truy nã

Ngày 8.4, Công an H.Bình Đại (Bến Tre), cho biết vừa bàn giao bị can Lê Thị Ngọc Nương (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, H.Bình Đại) cho Công an TP.Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.