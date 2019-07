Đường dây đánh bạc khủng ở Nha Trang giao dịch lên tới 2.600 tỉ đồng

Thanh Niên cho biết Cục An ninh mạng Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan đến Ngày 16.7, nguồn tincho biết Cục An ninh mạng Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc do Trương Hoàng Lâm, còn gọi là Lâm “Le” (43 tuổi, trú phường Phước Tiến, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu. Ngoài áp dụng biện pháp hình sự với 31 người trong đường dây, trong ngày 16.7, cơ quan công an đã triệu tập thêm 23 người có liên quan để làm rõ thêm các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Thông tin sơ bộ với Thanh Niên, một cán bộ trong Ban chuyên án cho biết, đường dây đánh bạc do Lâm “Le” tổ chức hoạt động trên địa bàn TP.Nha Trang từ năm 2014 cho đến nay với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Hoạt động đánh bạc của đường dây này tách thành 2 nhánh, gồm cá độ bóng đá và lô đề. Đối với hoạt động cá độ bóng đá, Lâm “Le” được biết đến là người làm chủ một trang mạng cá độ, sau đó chia mạng ra cho các đại lý bên dưới rồi tổ chức cho người chơi tham gia. Tương tự, Lâm “Le” cũng là người điều hành hoạt động lô đề với vai trò là đại lý tổng.

Đáng chú ý, qua xem xét các chứng cứ, tài liệu ban đầu cơ quan Công an xác định lượng tiền giao dịch của những người chơi bạc thông qua đường dây này từ năm 2014 đến nay lên tới 2.600 tỉ đồng . Đây được coi là đường dây đánh bạc lớn nhất tại Khánh Hòa được phát hiện từ trước đến nay.

Như Thanh Niên phản ánh, tối 14.7, hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đồng loạt đột kích nhiều điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và lô đề ở TP Nha Trang.

Cơ quan công an đã tạm giữ hơn 2,64 tỉ đồng, 12.000 USD, 17 máy tính, 53 điện thoại di động, 2 ô tô, 34 xe máy cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngay trong đêm 14.7, lực lượng công an đã đưa 31 người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, trong số này có Trương Hoàng Lâm.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý đường dây đánh bạc lớn này.