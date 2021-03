Đường dây vận chuyển ma túy có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài

Buổi lễ cũng thông tin về kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy từ ngày 15.12.2020 đến 28.2 vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết trong những vụ án, đường dây bị triệt phá, đáng chú ý có đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy , sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, do C04 cùng các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá mới đây. Khám xét nơi ở của các nghi phạm trong đường dây này, ban chuyên án thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỉ đồng) và 150 bánh heroin. Trong vụ này, công an đã bắt, khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam. Đặc biệt, đường dây tội phạm này có dấu hiệu đã chuyển khoảng 600 tỉ đồng ra nước ngoài. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.