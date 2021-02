Em va chạm giao thông, anh trai xách súng bắn vào đùi phụ nữ

Ngày 11.2, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Đặng Quang Việt (25 tuổi, trú tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, Kon Tum) về hành vi cố ý gây thương tích. Việt được xác định là bị can đã dùng súng bắn vào đùi một phụ nữ - người đã va chạm giao thông với em trai của Việt.

Bị can Việt tại Cơ quan điều tra Ảnh: Lê Trang

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8.2, sau khi xảy ra va chạm giao thông trên đường Chế Lan Viên, Bùi Đăng Quang Dũng (19 tuổi, trú P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) điều khiển xe máy về nhà anh trai là Bùi Đặng Quang Việt nhờ giải quyết.

Lúc này Đoàn Thị Thu Hằng (24 tuổi, vợ Việt) liền xuống hiện trường vụ tai nạn thì xảy ra cự cãi với chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (40 tuổi, trú cùng phường).

Ngay sau đó, Bùi Đăng Quang Việt điều khiển xe máy đến và dùng 1 khẩu súng bằng kim loại (chưa rõ chủng loại) bắn 1 phát lên không và bắn 1 phát trúng vào vùng đùi phải của chị Giang. Sau đó, chị Giang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Vỏ đạn được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường Ảnh: Lê Trang

Nhận được tin báo mâu thuẫn phát sinh từ vụ va chạm giao thông nói trên, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ Bùi Đặng Quang Việt để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, Bùi Đặng Quang Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.