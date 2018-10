Gã dượng rể dụ dỗ giao cấu làm cháu gái có con lãnh 7 năm tù

Ngày 31.10, TAND H.Long Hồ (Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 7 năm tù về tội giao cấu với trẻ em

Theo cáo trạng, từ ngày 5.6 đến ngày 5.8.2017, Phát dụ dỗ giao cấu với cháu vợ mình là D.T.K. (16 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ) khiến em K. mang thai và sinh một bé gái.

Thời điểm bị xâm hại K. mới 15 tuổi, gia đình phát hiện đã làm đơn trình báo công an.

Khi công an mời đến trụ sở làm việc thì Phát không thừa nhận hành vi của mình, sau đó trốn khỏi địa phương.

Đến khi K. sinh con, công an tiến hành giám định ADN và xác định Phát chính là cha ruột của bé gái do K. sinh ra nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết đinh truy nã đối với Phát.