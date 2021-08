Gần 29/30 thanh thiếu niên phê ma túy, ‘thác loạn’ trong 1 phòng hát ở Phú Thọ

Chiều 31.8, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an H.Cẩm Khê (Phú Thọ) đang lập hồ sơ, xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, “thác loạn” tại một phòng hát của quán karaoke Diamond (H.Cẩm Khê).

Nhóm nam nữ tại cơ quan công an Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ 55 ngày 30.8, Công an H.Cẩm Khê nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc hàng chục thanh thiếu niên tụ tập hát karaoke, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại quán Diamond do Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Hùng Việt, H.Cẩm Khê) làm chủ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát sơ động Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp triển khai lực lượng kiểm tra.