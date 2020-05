Gần 9.000 trường hợp vi phạm trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện

Chỉ tính riêng trên các tuyến cao tốc, các tổ công tác, đơn vị thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 41 trường hợp. Ngoài ra, cùng với việc thực hiện tổng kiểm soát phương tiện , lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong đó, tại Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng, thu giữ 0,246 gr hồng phiến, 60 viên pin do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, 6.842 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, 6 cá thể động vật hoang dã. Tại An Giang, lực lượng CSGT bắt giữ trường hợp sử dụng mô tô vận chuyển 1.839 gói thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ…