Gắn camera 'công vụ' ở bar, vũ trường để giám sát ma túy

Ngày 9.12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX bước sang phiên chất vấn Giám đốc Công an TP và Giám đốc Sở TN-MT.

Trả lời chất vấn, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, cho biết năm 2019 tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm 8,25%; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác đạt 92%; phá nhiều vụ ma túy, thu giữ số lượng lớn... Về vấn đề xâm hại trẻ em, ông Phong thông tin năm 2019 tăng 35 vụ, công an đã khởi tố 52 vụ với 44 bị can; các vụ xâm hại trẻ em thường xảy ra ở khu vực vắng, nhà trọ, nhà riêng, xưởng làm việc và các khu công cộng, trong đó có 15 vụ các cháu đi một mình, không người thân đi cùng.

Về xử lý tín dụng đen, ông Phong cho hay thời gian qua hình thức tín dụng này ở TP có chiều hướng giảm. Cụ thể năm 2019, chỉ còn 51 nhóm với 178 người có dấu hiệu cho vay đòi nợ trái pháp luật so với năm 2018 là 94 băng nhóm với hơn 300 người. Năm 2019, Công an TP khởi tố 9 vụ với 31 đối tượng đòi nợ trái luật, so với năm 2018 không xử lý hình sự được vụ việc nào. Đáng chú ý, ông Phong cho biết, vừa qua Công an TP đã tham mưu UBND TP kiến nghị Chính phủ không chấp nhận dịch vụ đòi nợ thuê