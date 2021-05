Gặt lúa 'chạy' dịch

Hai thôn Phước Lộc và Phước An, nơi có đến gần 3.000 người ở đô thị Chân Mây thuộc xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đang xáo trộn nhịp sống thường nhật khi biết tin có bệnh nhân dương tính với Covid-19 . Ngày 4.5, nữ bệnh nhân 3268 (24 tuổi, thuộc chùm ca bệnh Thẩm mỹ viện Amida, Đà Nẵng) từ Đà Nẵng về nhà bố mẹ chồng ở thôn Phước Lộc, sau đó được xác định đã lây nhiễm và trở thành bệnh nhân Covid-19 thứ 3 tại Thừa Thiên - Huế. Ngoài cấp tập truy vết, từ chiều 9.5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phong tỏa, cách ly tạm thời 2 thôn Phước Lộc và Phước An.

Hai thôn Phước Lộc, Phước An đều giáp QL1, nên để phong tỏa, lực lượng liên ngành đã thiết lập 6 chốt chính và lập hàng rào kiểm soát người ra vào ở những điểm giao lộ (với QL1 và giữa những đường liên thôn liên xóm, đường nội bộ khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô). Lực lượng cơ hữu gồm quân sự , công an, dân quân tự vệ, đoàn thể địa phương đang chia ca kíp trực ở các chốt 24/24. “Với người dân, mấy ngày qua thấy bà con có tinh thần trách nhiệm khá cao, tuân thủ theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn phòng dịch, ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn đội trưởng thôn Phước An, chia sẻ.