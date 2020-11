Ghi nhận 5 ca nhập cảnh từ Nga dương tính Covid-19

Trong đó, bệnh nhân 1284 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Hưng Nguyên (Nghệ An).

Bệnh nhân 1285 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Ngày 31.10, hai bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi nhập cảnh.

Hiện, 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bệnh nhân thứ 3 là bệnh nhân 1286 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Mỹ Đức (Hà Nội).

Bệnh nhân 1287 (nữ, 66 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Bệnh nhân 1288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Mỹ Đức (Hà Nội).

Trước đó, ngày 10.8, nam sinh viên trên về nước, nhập cảnh từ Nga, được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, được công bố khỏi bệnh ngày 17.9. Ra viện sau 2 tuần, bệnh nhân đi học tại Đại học Hà Nội.

Ngày 7.11, bệnh nhân sốt, đi khám và được xét nghiệm dương tính Covid-19 ngày 15.11 (do Bệnh viện Nhi T.Ư xét nghiệm); và lại âm tính ngày 16.11 (do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư xét nghiệm). Kết quả xét nghiệm lần 3, ngày 17.11 do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thực hiện, xác định nam sinh viên này âm tính Covid-19.