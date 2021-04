Gia Lai: Đốt nhà thờ, đâm linh mục và 2 người khác bị thương

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22.4, Trần Trọng Ca (30 tuổi, trú P.An Phú, TX.An Khê) điều khiển xe tải nhỏ BS 77C - 034.30 vào sân Nhà thờ giáo xứ An Khê (thuộc tổ 2, P.An Phú, TX.An Khê). Ca mang theo 2 dao rựa, 1 con dao bầu cán dài, đi tới nhà để xe của nhà thờ chém vào 2 ô tô làm vỡ kính chắn gió.

Lúc này, ông Nguyễn Tấn Kiệt (73 tuổi, trú P.Tây Sơn, TX.An Khê) chạy vào can ngăn cũng bị Ca dùng rựa chém trúng cùi chỏ tay, bị thương nhẹ. Sau đó, Ca lái xe của mình rời đi.

Người trong nhà thờ phát hiện linh mục Truyền, anh Tùng và ông Kiệt bị thương liền chạy qua trụ sở Công an P.An Phú (nằm đối diện Nhà thờ giáo xứ An Khê) trình báo.

Nhận tin báo, Công an P.An Phú triển khai lực lượng đến hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và truy tìm nghi can gây án.

Khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, Trần Trọng Ca quay lại nhà thờ, mang theo khoảng 18 lít xăng vừa mua ở cây xăng gần đó và dùng hung khí đe dọa những người xung quanh. Trần Trọng Ca tưới xăng vào cửa chính nhà thờ, châm lửa đốt rồi điều khiển xe bỏ chạy trên QL 19, theo hướng Bình Định - Gia Lai. Công an phường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy ở Nhà thờ giáo xứ An Khê.

Sau khi chạy ra khỏi Nhà thờ giáo xứ An Khê, Trần Trọng Ca lái xe đến Nhà thờ giáo xứ An Sơn (xã Tân An, H.Đắk Pơ), tông cổng nhà thờ, chạy vào sân, lấy xăng mang theo châm lửa đốt nhà thờ rồi chạy về nhà.