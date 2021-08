Gia Lai: Khởi tố vụ nổ súng, tông xe ở trung tâm TP.Pleiku ​

Liên quan đến vụ nổ súng, tông xe ở TP.Pleiku (Gia Lai) , theo thông tin điều tra, xác minh của Công an TP. Pleiku, những người tham gia vụ việc này đều trú tại Pleiku. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Phạm Hoàng Duy (30 tuổi, ở P.Phù Đổng) mua bộ bàn ăn bằng gỗ của Hồ Thanh Tú (27 tuổi, ở P.Ia Kring) và Nguyễn Văn Vũ (30 tuổi, ở P.Yên Đỗ) với giá 13 triệu đồng.

Duy đã trả trước 9 triệu đồng, còn nợ 4 triệu đồng. Thanh Tú và Vũ đã nhiều lần gặp Duy để đòi số tiền trên nhưng Duy chây ỳ, không trả. Khoảng 14 giờ ngày 17.8, Nguyễn Ngọc Tú (26 tuổi, ở P.Hoa Lư) điều khiển ô tô nhãn hiệu Santafe BS 81A-251.28 chở theo 5 người gồm: Nguyễn Văn Vũ, Hồ Thanh Tú, Nguyễn Trường Sơn (36 tuổi) và Nguyễn Pa Ri (27 tuổi, cùng ở P.Chi Lăng) và Đoàn Anh Tuấn (27 tuổi, ở P.Yên Đỗ) đi ngang qua quán cà phê của Duy tại 175 Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku. Thấy Duy đang đứng trước quán cà phê, Hồ Thanh Tú và Nguyễn Văn Vũ xuống xe gặp Duy nói chuyện. Sau đó đã xảy ra cãi vả, hai bên lấy dao tự chế giằng co với nhau nhưng không ai bị thương, sau đó Tú và Vũ ra xe đi về. Do bực tức, Duy lên xe bán tải BS 81C-185.97 đuổi theo, vượt lên phía trước ô tô 81A-251.28, ép xe dừng lại, rồi lùi xe, tông vào đầu ô tô Santafe 2 lần. Bị tông, cả nhóm xuống xe, Sơn lấy 1 khẩu súng bắn đạn cao su bắn 1 phát lên trời và 1 phát vào kính trước bên phụ xe Duy khiến kính xe bị vỡ. Thấy vậy, Duy liền chạy xe đến Công an P.Phù Đổng trình báo. Quá trình bỏ chạy, xe của Duy đã va chạm với 2 người đi xe máy trên đường khiến 2 người này bị xây xát nhẹ. Vụ việc khiến chiếc xe Huyndai Santafe bị hư hỏng nặng phần đầu còn chiếc xe bán tải bị vỡ kính bên phụ, móp phần đuôi. Theo cơ quan công an, đối tượng nổ súng thường được gọi “Sơn tổ”, đã có nhiều tiền án về các tội “Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, Sơn cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

Xe tô tô nhãn hiệu Santafe bị hư hỏng nặng sau cú tông mạnh Ảnh: Trần Hiếu

Còn đối tượng đang bỏ trốn là Đoàn Anh Tuấn đã từng bị Công an Gia Lai khởi tố bị can về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ án hỗn chiến ở chợ đêm TP. Pleiku vào tháng 7.2019 làm 1 người chết và 3 người bị thương. Tuấn đang được áp dụng biện pháp tại ngoại trong quá trình chờ xét xử thì tiếp tục tham gia vào vụ nổ súng trên. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku đang tạm giữ hình sự Duy và Sơn. 4 đối tượng Thanh Tú, Vũ, Ngọc Tú và Ri cũng đang tích cực hợp tác với cơ quan công an để điều tra vụ án. Công an cũng đã tạm giữ 2 ô tô, 1 khẩu súng nghi bắn đạn cao su, 2 vỏ kim loại nghi là vỏ đạn, đồng thời truy bắt Tuấn để phục vụ điều tra.