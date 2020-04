Giả văn bản 'troll bạn bè ngày cá tháng tư', 11 học sinh bị triệu tập

Chiều 8.4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) triệu tập 11 học sinh THCS và THPT trên địa bàn đến làm việc, vì có hành vi giả mạo và phát tán văn bản giả của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh, sinh viên được nghỉ học hết ngày 30.4.2020, để phòng dịch Covid-19, gây tâm lý hoang mang cho nhiều người.