Giải cứu bé gái 20 tháng tuổi bị cha cầm dao cố thủ nhiều giờ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 7.2 (mùng 3 Tết), nhiều người dân sống gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện người đàn ông tên Trần Văn Phú (29 tuổi, thường trú H.Bình Chánh) ôm con nhỏ 20 tháng tuổi cầm dao đi lang thang trên đường.

Khi nhiều người đến gần khuyên can thì Phú la hét, vung dáo chém loạn xạ, thậm chí cầm dao kề cổ không cho ai đến gần.

Nhận được tin báo, Công an TT.Tân Túc có mặt khuyên can Phú bỏ dao để giải quyết nhưng bất thành. Do Phú bồng con gái 20 tháng tuổi trên tay nên lực lượng chức năng không dám đến gần.

Phải mất nhiều giờ, đến 13 giờ 30 ngày 7.2, lợi dụng lúc Phú sơ hở, lực lượng chức năng tiến hành áp sát khống chế Phú và giải cứu bé gái thành công . Bé gái ngay sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Phú ngáo đá . Được biết, Phú không có nghề nghiệp ổn định và đã có vợ con.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.