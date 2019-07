'Giải cứu phân bón giả': Nguyên Chi cục phó Chi cục QLTT lãnh 7 tháng tù

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án vụ 'giải cứu phân bón giả', ngày 22.7, TAND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) tuyên phạt bị cáo Châu Hoài Phương (41 tuổi, nguyên Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (36 tuổi, nguyên kiểm soát viên Đội QLTT số 7) cùng hơn 7 tháng tù, “bằng thời gian 2 bị cáo bị bắt tạm giam” cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 25.6, TAND TP.Sóc Trăng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, hai bị cáo Phương và Thanh một mực kêu oan, cho rằng họ không phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, ngày 7.3.2016, Giám đốc Sở Công thương Sóc Trăng ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, do bị cáo Phương làm trưởng đoàn; Thanh là thành viên của đoàn. Ngoài ra, đoàn còn có 4 người khác là cán bộ thuộc Chi cục QLTT và các đơn vị có liên quan.

Ngày 13.4.2016, đoàn kiểm tra việc kinh doanh phân bón tại DNTN Hồ Mỹ Nhiên (P.1, TX.Ngã Năm). Qua kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp không có hồ sơ công bố hợp quy 3 loại phân bón và lấy mẫu gửi đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm lần thứ nhất cho thấy 3 mẫu phân bón đều không đạt chất lượng. Sau đó, DNTN Hồ Mỹ Nhiên có đơn xin thử nghiệm lại. Kết quả cả 3 mẫu phân bón qua thử nghiệm lần 2 đều không đạt chất lượng.

Ngày 13.6.2016, trong buổi họp công bố kết quả thử nghiệm lại lần 2, bị cáo Thanh tiếp nhận công văn của Công ty TNHH Con Cò Vàng (Công ty bán phân bón cho DNTN Hồ Mỹ Nhiên) đề nghị cho lấy mẫu và kiểm tra lại lần 3. Sau khi có kết quả thử nghiệm lần 3 đạt chất lượng, bị cáo Phương điện thoại trao đổi với các thành viên trong đoàn là kết quả thử nghiệm lần 3 đạt chất lượng, đề nghị không xử lý và tháo gỡ niêm phong trả hàng hóa cho doanh nghiệp.

Cho rằng 2 bị cáo có hành vi “giải cứu phân bón giả”, ngày 5.6.2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương và Thanh về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.