Giám đốc Công an Đà Nẵng kiểm tra chống dịch: Tập trung vào người nước ngoài tạm trú

Tại các chốt phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 quanh khu vực vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), nơi phát hiện nhiều người dương tính Covid-19, thiếu tướng Vũ Xuân Viên , Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng không chủ quan, lơ là, để dịch bệnh lây lan.

Theo ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu, hiện hằng ngày quận triển khai 18 lượt cán bộ chiến sĩ, chia thành 6 ca bảo đảm công tác phòng chống dịch xung quanh vũ trường New Phương Đông, trong đó 3 chốt của công an và 3 chốt do lực lượng biên phòng, dân quân, dân phòng phụ trách.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chia sẻ, thời gian đến tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các đơn vị làm nhiệm vụ giữ vững tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Một phần khu vực đường Đống Đa bị phong tỏa cách ly chống dịch ẢNH: NGUYỄN TÚ Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra tại P.Hải Châu 1 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong đêm 8.5, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng kiểm tra công tác trực ban, trực chiến tại Công an P.Hải Châu 1 và các điểm trực chốt phòng chống dịch khác.

Tại các điểm, thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến, đặc biệt lưu ý tác phong khi tiếp xúc công dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phòng chống dịch nhưng kiên quyết với trường hợp vi phạm.