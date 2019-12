Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng được phong tướng

Ngày 27.12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, sáng cùng ngày, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Ông Vũ Thanh Chương sinh năm 1968, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông Vũ Thành Chương từng nhiều năm là Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Tháng 7.2018, ông Vũ Thanh Chương mang quân hàm đại tá, được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay đại tá Bùi Ngọc Phi nghỉ hưu.

Đến tháng 10.2019, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông Vũ Thanh Chương làm Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Ngoài ông Vũ Thanh Chương, 5 sĩ quan khác của lực lượng công an cũng được thăng hàm thiếu tướng. Tại buổi lễ, đại tướng Tô Lâm , Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh quyết định thăng hàm cấp tướng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung và sĩ quan được thăng hàm cấp tướng nói riêng.