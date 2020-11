Giám đốc Công an TP.HCM: 'Đấu tranh với ma túy, chỉ ngành công an thì không đủ sức'

Ngày 21.11, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 tiếp xúc cử tri Q.9 (TP.HCM) sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Tại đây, cử tri Nguyễn Thị Tâm (P.Hiệp Phú, Q.9) bày tỏ sự bất an về tình hình phức tạp của ma túy khi thời gian qua báo chí đưa tin công an phát hiện hàng tấn ma túy. Khiếp đảm chợ ma túy vùng ven Sài Gòn - Kỳ 1: Đắt như tôm tươi Mặt khác, ma túy tổng hợp đang xâm nhập vào học đường khiến các gia đình lo ngại. Do vậy, cử tri này đề nghị lực lượng chức năng, trong đó vai trò chủ công là Công an TP.HCM, phải có giải pháp để ngăn chặn, bảo vệ thế hệ tương lai.

Trả lời cử tri, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM , cho biết ma túy đang diễn biến rất phức tạp không chỉ ở Q.9 hay TP.HCM mà trên cả nước, xuyên quốc gia. Nếu như ngày xưa chỉ nhắc đến khu vực Tam Giác Vàng trồng cây thuốc phiện thì ngày nay, ma túy đã chuyển sang loại hình mới là ma túy tổng hợp.

Đáng lo ngại hơn, để hình thành ma túy tổng hợp thì nguyên liệu vẫn tồn tại “đâu đó xung quanh chúng ta”. "Nhiều loại hóa chất bình thường sử dụng hằng ngày đang ẩn chứa tiền chất ma túy nên việc chế biến ra ma túy tổng hợp rất nhanh chứ không mất thời gian như trước", thiếu tướng Lê Hồng Nam nhìn nhận.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trả lời cử tri về tội phạm ma túy Ảnh: Nguyên Vũ

Hiện ở Việt Nam, nhiều người có hành vi tổ chức sản xuất ma túy ngay trong nước. Điển hình là đầu năm 2020, công an đã triệt phá một vụ sản xuất ma túy trong rừng ở Kon Tum, thu giữ tại hiện trường hơn 500 kg ma túy tổng hợp.

Mặt khác, số lượng người nghiện gia tăng đang khiến người dân bất an. Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trước đây người nghiện chỉ mua về để hút thì nay người nghiện mua về để bán lấy tiền chênh lệch rồi tiếp tục mua ma túy sử dụng. Gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về ma túy nước xoài xâm nhập học đường

Trong 3 tháng qua, Công an TP.HCM thu giữ gần 700 kg ma túy tổng hợp, việc này cho thấy sự quyết liệt của chính quyền trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhưng chỉ ngành công an hoặc các cơ quan quản lý sẽ không đủ sức. Do vậy, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho rằng để đấu tranh với tội phạm ma túy đòi hỏi cả hệ thống chính quyền, người dân cùng vào cuộc để nâng cao ý thức, nhận diện và chủ động "phòng ngừa, ngăn chặn từ trong "trứng nước".

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, cũng cho rằng công tác phòng chống ma túy không chỉ ngành công an làm một mình mà mọi gia đình, toàn xã hội cùng tham gia. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy phải đậm nét hơn trên truyền hình, internet giống như tuyên truyền về an toàn giao thông.

Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam hứa với cử tri sẽ chỉ đạo công an các quận, huyện, cảnh sát ma túy tăng cường biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đẩy mạnh tuyên tuyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa ma túy.