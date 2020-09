Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng bị kỷ luật Đảng

Tối 4.9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho biết đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cảo đối với ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang, do mắc các sai phạm khi còn công tác tại TX.Tân Châu.