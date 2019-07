Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Khai trừ đảng trưởng, phó phòng khảo thí

Trước đó, ngày 14.9.2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Vinh (52 tuổi), Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hòa Bình, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự. Tiếp đó, đến ngày 14.5.2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi, ngụ TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng phòng khảo thí - Quản lý chất lượng (Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hòa Bình), cùng về tội danh nói trên. Liên quan tới vụ gian lận thi cử xảy ra tại tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngoài ông Vinh và bà Liên, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can khác nhau để điều tra các hành vi liên quan. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện một số cán bộ ngành giáo dục đã có dấu hiệu “bán điểm” với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.